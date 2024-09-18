Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pastane Ziyareti Gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneye ziyaret gerçekleştirip, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde otelde düzenlenen 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nin ardından pastane ziyaretinde bulundu. Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Erdoğan, pastanede çalışanlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.