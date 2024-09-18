Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pastane Ziyareti Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni' sonrası bir pastaneyi ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte gerçekleşen ziyarette Erdoğan, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneye ziyaret gerçekleştirip, vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde otelde düzenlenen 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nin ardından pastane ziyaretinde bulundu. Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Erdoğan, pastanede çalışanlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.