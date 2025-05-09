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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle tebrik mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle tebrik mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mektupta "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva'nın, bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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