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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya Tebrik Mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya Tebrik Mektubu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilen Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanımız mektubunda 'Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva'nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız mektubunda 'Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu."

Kaynak: ANKA / Güncel
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