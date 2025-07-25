Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangınında Şehit Olan Ormancının Babasına Baş Sağlığı Diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangınında Şehit Olan Ormancının Babasına Baş Sağlığı Diledi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan ormancılardan Tolunay Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'a baş sağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan ormancılardan Tolunay Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'a baş sağlığı diledi.

Orman yangınında şehit olan ormancılardan Tolunay Kocaman için dün Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katıldı. Tolunay Kocaman'ın cenazesi, ikindi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Oktay, defin işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak şehidin babası Hüseyin Kocaman ile görüştürdü. Erdoğan, telefon görüşmesinde şehidin babasına baş sağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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