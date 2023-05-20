Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Sesigüzel için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Sesigüzel için taziye mesajı yayınladı.
86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Türk Halk Müziği Sanatçısı Sesigüzel için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel