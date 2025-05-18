Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 'Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği' temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik ediyorum. 'Müzekart GNS' ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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