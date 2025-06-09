Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum" dedi.