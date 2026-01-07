Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye Teklifi" Yanıtı: "Öyle Bir Şey Yok"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası"na ilişkin, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Türkiye'ye gitmesi için bir fırsat sunduğu ancak Maduro'nun bunu kabul etmediği yönündeki açıklaması sorulan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" yanıtını verdi.