Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye Teklifi" Yanıtı: "Öyle Bir Şey Yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası"na ilişkin, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası"na ilişkin, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Türkiye'ye gitmesi için bir fırsat sunduğu ancak Maduro'nun bunu kabul etmediği yönündeki açıklaması sorulan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler