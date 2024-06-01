Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek olan öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.