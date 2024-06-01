Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sınavın gençlere ve ailelere hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek olan öğrencilere başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.