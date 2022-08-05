Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ajda Pekkan Güncel Haberler

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