Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Bir Dava Daha

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, mahkemedeki açıklamaları nedeniyle CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve  "500 bin TL'lik manevi tazminat davası" açtıklarını açıkladı.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, mahkemedeki açıklamaları nedeniyle CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve  "500 bin TL'lik manevi tazminat davası" açtıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"15 Temmuz 2016 kanlı darbe girşiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız, 'siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle' Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti.

Aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin uslübün bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır. Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir.

Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülasasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cunhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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