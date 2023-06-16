Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karne Tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karne sevinci yaşayan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Ayrıca öğretmenlere de teşekkür etti.

p>CUMHURBAŞKANI Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karne sevinci yaşayan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı.