Cumhurbaşkanı Erdoğan Miraç Kandili için Mesaj Yayınladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, miraç kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.