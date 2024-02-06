Cumhurbaşkanı Erdoğan Miraç Kandili için Mesaj Yayınladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miraç kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında milletin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ederek, bu mübarek gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, miraç kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.