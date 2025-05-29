Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yıl Dönümü Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci seneidevriyesi mübarek olsun. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.