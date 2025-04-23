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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.

Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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