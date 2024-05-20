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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reisi'ye ve diğer hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve İran halkına destek mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle tayize mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet temennilerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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