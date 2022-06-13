Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
AA / Sefa Mutlu - Güncel