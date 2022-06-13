Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Basketbol Süper Ligi Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe basketbol Güncel Haberler

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