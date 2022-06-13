Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. AA / Sefa Mutlu - Güncel Basketbol Süper Ligi Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe basketbol Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.