CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKİ YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Proje kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 2 bin 865 konut ve 177 dükkanın anahtar teslimleri, toplamda bin 862 konut ve 48 dükkanın yer alacağı 4 farklı kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

BAY BAY KEMAL'İN YANINDA OLANLAR YA HUYUNDA KAPACAK, YA SUYUNDAN KAPACAK

BUGÜNKÜ SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELECEK OLAN DA YİNE BİZİZ

ÇOK DAHA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATIYORUZ

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

5 YIL İÇİNDE DEPREME DAYANIKSIZ BİNA BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ

KİRA YARDIM TUTARINI 5 BİN 250 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ

BİRBİRLERİNE GÜVENEMEYENLER MİLLETİN KENDİSİNE GÜVENMESİNİ İSTİYOR

KARADENİZ GAZINI HAZMEDEMİYORLAR, ÜCRETSİZ VERECEĞİZ, RAHATSIZ OLDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin, 14 Mayıs'ta tercihimizi tüm tereddütlerimizi bir kenara bırakıp, aklımızın ve vicdanımızın sesini dinleyerek yapalım. Emin olun bu ses size cumhur İttifakı diyecektir, Tayyip Erdoğan diyecektir. Kandil'le iş birliği yapan Bay Bay Kemal'e bu ülkeyi teslim edebilir misiniz? Milletimizin bu depremde gösterdiği dayanışma Türkiye Yüzyılı vizyonumuz için bize umut vermiştir, şevk vermiştir. İstanbul başta olmak üzere deprem riski altındaki tüm yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ederek ülkemizi tüm tehditten kurtarmayı, yeni dönemdeki önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri gücü arttıkça insanlarımız daha güvenli ve müreffeh bir hayata kavuşacaktır. Son hafta TCG Anadolu'yu İzmir'e göndersek nasıl olur? İyi olur değil mi? İzmir de istiyor. İnşallah TCG Anadolu nasıl ses getirdiyse, İHA'larımız nasıl ses getirdiyse, Akıncımız nasıl ses getirdiyse, Kızılelma nasıl ses getirdiyse TOGG nasıl ses getirdiyse attığımız her adımda bunlar hopluyorlar. Karadeniz gazını hazmedemiyorlar. Niye? Ücretsiz vereceğiz ya, rahatsız oldular. Gümbür gümbür, sandıkları patlatmaya yürüyeceğiz" dedi.

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023