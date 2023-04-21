CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKİ YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ
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Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde Kentsel dönüşümle ilgili yeni müjdeler açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemizin adı, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyamızdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili yeni müjdeler açıkladı.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASICumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelini attığımız Esenler projesi rezerv alanlarımızdaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımıdır. Bugünü İstanbul'da 100 yılın dönüşümünün başlangıç tarihi, miladı olarak görüyoruz. İki önemli adımla konutlarını dönüştürecek İstanbullu kardeşlerimize destek oluyoruz. Bugün sizlerle İstanbul'un şehircilik tarihinde yeni sayfa açacağına inandığımı iki müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyamızdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metre kare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1 buçuk milyon maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki üç oda bir salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım ise borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek" dedi.
5 YIL İÇİNDE DEPREME DAYANIKSIZ BİNA BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi bir istismara veya tereddüte yer bırakmayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır. Kampanyayı, İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1 buçuk milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbulumuza, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
KİRA YARDIM TUTARINI 5 BİN 250 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci müjdemiz, kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını, 3 bin 500 lirada 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun, İlk Arsam kapsamındaki 50 bin arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizle, yatırımlarımızla başarılarımızla konuşuruz. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birinci sınıf vatandaşı olarak görür ve buna da böyle hizmet ederiz" ifadelerini kullandı.- Karaköse
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