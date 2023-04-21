CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKİ YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili yeni müjdeler açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

5 YIL İÇİNDE DEPREME DAYANIKSIZ BİNA BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ

KİRA YARDIM TUTARINI 5 BİN 250 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci müjdemiz, kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını, 3 bin 500 lirada 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun, İlk Arsam kapsamındaki 50 bin arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizle, yatırımlarımızla başarılarımızla konuşuruz. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birinci sınıf vatandaşı olarak görür ve buna da böyle hizmet ederiz" ifadelerini kullandı.

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