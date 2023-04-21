Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki yeni kentsel dönüşüm müjdesi

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde Kentsel dönüşümle ilgili yeni müjdeler açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemizin adı, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyamızdır.