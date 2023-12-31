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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Uysal için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uysal'ın vefatından büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31) için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." paylaşımı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Murat Uysal AK Parti Politika Güncel Haberler

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