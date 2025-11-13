Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.