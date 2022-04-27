Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden aile hekimi Polat'ın ailesine taziye ziyareti
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden aile hekimi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden aile hekimi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polat'ın ailesini evinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.
Aile hekimi Dr. Merve Taşyüz Polat, 25 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel