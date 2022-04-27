Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden aile hekimi Polat'ın ailesine taziye ziyareti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden aile hekimi Polat'ın ailesine taziye ziyareti

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden aile hekimi Polat'ın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden aile hekimi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden aile hekimi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polat'ın ailesini evinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Aile hekimi Dr. Merve Taşyüz Polat, 25 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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