Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye başsağlığı mesajı
Güncel Haberler
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de çıkan yangınla ilgili Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de çıkan yangınla ilgili Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel