Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü'nü Kutladı

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e 'Müşir ve Gazi' ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla resmi X hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e 'Müşir ve Gazi' ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakarlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."