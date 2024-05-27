Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Özbek'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefon görüşmesi yaparak, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan ayrıca, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.