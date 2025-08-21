Erdoğan Macron'la Barış Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Washington'daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze'deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkiler marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Washington'daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim. Gazze'de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi. Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim. Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."