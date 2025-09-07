Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
