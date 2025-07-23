Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman yangınına müdahalede şehit olanlar için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."