Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'la 'Topkapı Sarayı hatırası' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Topkapı Sarayı'nda çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı.

Daha sonra Topkapı Sarayı'nı bir süre gezen Erdoğan çifti, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından eşi Emine Erdoğan'la İstanbul Boğazı'na karşı çektirdikleri fotoğrafı "Topkapı Sarayı hatırası..." notuyla paylaştı.