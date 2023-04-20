Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'la "Topkapı Sarayı hatırası" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Topkapı Sarayı'nda çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Topkapı Sarayı'nda çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı.
Daha sonra Topkapı Sarayı'nı bir süre gezen Erdoğan çifti, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından eşi Emine Erdoğan'la İstanbul Boğazı'na karşı çektirdikleri fotoğrafı "Topkapı Sarayı hatırası..." notuyla paylaştı.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel