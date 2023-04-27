Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "engelli öğretmen ataması" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini bildirdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel