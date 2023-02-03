Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na (2023-2025) ilişkin genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Resmi Gazete'de yer alan genelgede, "Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin katılabilmeleri amacıyla atılması gereken adımların hak temelli ve kapsayıcı bir yaklaşım, güçlü işbirliği ve koordinasyonla gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli bireylerin temel hak özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda katılımlarına yönelik tedbirleri daha da ileri taşıyacak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi"nin ilan edildiğini anımsatan Erdoğan, "Engelli bireylerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşası vizyonunu ortaya koyan mezkur belge, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı ile hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içinde hazırlanan Engelli Hakları Ulusal Eylen Planı'nın (2023-2025) Bakanlığın resmi internet adresi "www.aile.gov.tr" de yayımlandığını kaydeden Erdoğan, genelgede "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek, alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verdi.

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı, Engelsiz Vizyon Belgesi'ndeki 8 politika alanında ortaya koyulan hedeflere ulaşmak için 2023-2025 yıllarında alınacak tedbirleri içeriyor.

"2030 Engelsiz Vizyon Belgesi", kamu kurum ve kuruluşları, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve bu alanda çalışmalar yürüten akademisyenlerin katkı ve katılımlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, "engellilik alanında faaliyet gösteren STK'ler ile yapılan toplantı sonuç raporları ışığında hazırlandı.

Belge oluşturulurken, 2013-2016 arasında engelli hakları göstergeleri oluşturmayı amaçlayan çalıştaylar ile Türkiye'nin de tarafı olduğu Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) ülke raporunun hazırlık sürecindeki izleme çalışmaları ve bunlar sonucu hazırlanan raporlar da göz önünde bulunduruldu.