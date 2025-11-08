Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilovası'ndaki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir depoda meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir depoda çıkan yangında hayatını kaybedenlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.