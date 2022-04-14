Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi ziyaret etmek üzere saat 13.50'de BBP Genel Merkezi'ne geldi. Destici, genel merkezin kapısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye girişi sırasında sokaktaki bazı vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın, Destici ile görüşmesi devam ediyor.