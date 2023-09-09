Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.