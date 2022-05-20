Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ne ilişkin paylaşımı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ne ilişkin paylaşımı

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Darülacezemizin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım Sosyal Hizmet Şehri Projesi'nin temelini attık. Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havraya kadar tüm birimleriyle bu proje, Darülacezenin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır.

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Darülaceze, Güncel, Haberler

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