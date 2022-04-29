Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özel'e 250 bin liralık tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı davası kararının ardından yaptığı açıklamada kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkan Vekili Özel'e, 26 Nisan Salı günü Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklaması nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını kaydetti. Aydın, açıklamasında, "Davalının açıklamaları, bir bütün olarak gerçek dışı ithamlar içermesinin yanında, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına ağır bir saldırı da teşkil etmektedir. Kamuoyunda Gezi olayları olarak bilinen hadiseler, kamu görevlileri dahil olmak üzere onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, birçok kamu binasının ve iş yerinin tahrip edildiği, kamuya ve özel kişilere ait mallara zarar verildiği, cebir ve şiddet kullanılarak meşru hükümetin devrilmeye çalışıldığı hadiselerdir. Gerek amacı gerekse tercih edilen yöntemler itibariyle birçok suça vücut veren bu hadiselerin adli makamlar tarafından soruşturulması ve kovuşturulması kadar tabii bir şey olamaz. Hiçbir demokratik hukuk devleti, şiddet içerikli yöntemlerle seçilmiş meşru hükümetin devrilmesine müsamaha göstermez. Bu nitelikteki eylemlere adli ve idari olarak müsamaha göstermek demokratik hukuk devletinin bizatihi inkarı anlamına gelmektedir. Davalının, kamuoyunda 'Gezi Davası' olarak bilinen ceza davasında yerel mahkemenin verdiği karar üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları, yukarıda ifade edilen temel ilkelerin açık bir ihlali olduğu gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına da ağır bir saldırıdır" dedi. Hüseyin Aydın, CHP'li Özel'in beyanlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalar olduğunu kaydederek, "Sonuç itibariyle dava dilekçesinde 250 bin lira manevi tazminatın Özgür Özel'den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir" dedi.