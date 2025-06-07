Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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