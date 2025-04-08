Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e "Cuntacı" Davası

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erdoğan'a yönelik "cuntacı" şeklindeki sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."