Haberler

Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Gedson Fernandes durdurulamıyor! Takımına 90+3'te 3 puanı getirdi

Süper Lig devinden ayrıldı, yeniden doğdu! 90+3'te 3 puanı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.