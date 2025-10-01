Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

