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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'nin ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını ifade ederek, insani yardımlar ve destekle onların direnişini sürdüreceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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