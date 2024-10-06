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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'e Yardım Açıklaması: "Acil İhtiyaçları İçeren Yardımlarımızı Bölgeye Ulaştırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'e Yardım Açıklaması:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, bin 50 battaniye, bin 130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz. 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, bin 50 battaniye, bin 130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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