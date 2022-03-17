Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve Müslümanların Berat Gecesi'ni tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve Müslümanların Berat Gecesi'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimiz'in özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.Erdoğan paylaşımında, Ayasofya ile Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" şeklindeki 4'üncü ayetinin yer aldığı görsele de yer verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Twitter, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title