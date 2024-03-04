Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Destici ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.