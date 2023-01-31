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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BBP Genel Başkanı Destici'ye taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BBP Genel Başkanı Destici'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Büyük Birlik Partisi Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici 3. Sayfa Güncel Haberler

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