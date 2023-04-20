CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, " Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı. Mesajında tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif-i daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyorum. Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle Ramazan ayını buruk karşıladık. Buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BU MÜBAREK GÜNLERDE DEPREMZEDELERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK

BAYRAMDAN SONRA BÖLGEYE GERİ DÖNÜŞLERİN HIZLANACAĞINA İNANIYORUZ

MİLETİMİZİN TAVRININ HİZMET SİYASETİNDEN YANA OLACAĞINA İNANIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek, yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkan, bizleri dualarıyla destek veren tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen, umutlarınız diri, geleceğiniz aydınlık olsun. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

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