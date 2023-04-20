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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı Üsküdar Güncel Haberler

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