Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.
Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel