Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
