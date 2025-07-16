Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüşmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin, "İşbirliğimizi ve dayanışmamızı her alanda güçlendiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Nahyan'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Sayın Al Nahyan'ın da vurguladığı üzere işbirliğimizi ve dayanışmamızı her alanda güçlendiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, BAE ile kalkınma hamleleri ve yatırımlar başta olmak üzere tüm alanlarda tam bir uyum içerisinde çalışmaya, ülkeler arasındaki güçlü münasebetleri daha ileri seviyelere taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.