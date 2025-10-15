Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan babası vefat eden Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Hagopcan Maşalı için Patrik Maşalyan'ı arayarak taziye dileklerini iletti.

Hagopcan Maşalı için yarın Kumkapı Ana Kilise'de cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
